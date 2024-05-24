В Мытищах обсудили реконструкцию сквера около предприятия

С сотрудниками особого конструкторского бюро кабельной промышленности прошла встреча с и. о. главы городского округа Мытищи Олегом Сотником, председателем совета депутатов Андреем Гореликовым и представителями МКУ «Управление благоустройства», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На встрече обсудили вопросы и предложения по благоустройству территории.

«Здесь находится пешеходная зона, которая пользуется большой популярностью среди жителей городского округа Мытищи. Чтобы обеспечить им максимальный комфорт, мы планируем благоустроить территорию в соответствии с современными стандартами», — рассказал Олег Сотник.

На территории предполагается организовать зону для отдыха со скамейками, торшерное освещение. По просьбе сотрудников предприятия, здесь проработают организацию парковок и схему движения по территории бюро с дополнительными заездами.

Кроме того, руководство АО «ОКБ КП» планирует установить здесь стелу, связанную с историей предприятия и его традициями. Работы по благоустройству сквера начнут в середине июня, а завершат до конца третьего квартала 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.