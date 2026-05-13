В Мытищах обсудили подготовку к отопительному сезону 2026–2027

Кустовое совещание по подготовке объектов ТЭК, ЖКХ и социальной сферы к отопительному сезону 2026–2027 годов прошло 12 мая в администрации городского округа Мытищи. Участники обсудили новые требования, сроки работ и контроль за их выполнением, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Совещание провел советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. Он подчеркнул необходимость качественной подготовки инженерных сетей и жилого фонда к зимнему периоду и соблюдения установленных сроков.

В мероприятии приняли участие представители администраций городских округов Мытищи, Королев, Пушкинский и Сергиево-Посадский, а также управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и профильных ведомств. Отдельное внимание уделили ведению документации в электронном виде, что упрощает контроль за подготовкой объектов.

С прошлого года в регионе действуют обновленные правила оценки готовности к отопительному сезону. Одним из ключевых этапов остается своевременная разработка и утверждение планов подготовки. Владимир Мельник отметил, что контроль за качеством и сроками выполнения работ должен быть строгим.

«Наши ресурсники из года в год своевременно и качественно готовятся к отопительному сезону, что позволяет нам достаточно спокойно выходить из ситуаций», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.