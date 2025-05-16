В Мытищах обсудили меры безопасности в период проведения ЕГЭ

В гимназии № 16 города Мытищи 15 мая состоялось совещание для руководителей пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и директоров школ, на базе которых будут организованы экзаменационные пункты. Основное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности участников ЕГЭ и недопущения сбоев и нарушений в ходе экзаменационной кампании, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В совещании приняли участие сотрудники Министерства образования Московской области, представители Регионального центра обработки информации, а также 500 руководителей ППЭ и школ. Заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации образования Анна Гребцова подчеркнула важность межведомственного взаимодействия на всех этапах подготовки и проведения экзаменов. Она отметила, что проведение экзаменов в спокойной и доброжелательной обстановке — общая задача всех участников процесса.

На каждом пункте проведения экзаменов будут работать общественные наблюдатели. В этом году привлечено более тысячи представителей родительской общественности, студентов вузов и колледжей, которые будут следить за соблюдением всех процедур.

Участники совещания обсудили необходимые меры по подготовке ППЭ и выразили уверенность в том, что экзаменационная кампания в регионе пройдет в соответствии с установленными требованиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.