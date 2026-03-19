В Мытищах обсудили дорожную безопасность и медпомощь

Это первое в 2026 году заседание муниципальной Общественной палаты. По словам председателя Игоря Савоша, повестку сформировали по обращениям жителей. Перед общественниками выступили представители Госавтоинспекции, Научно-исследовательского клинического института детства и Мытищинской стоматологической поликлиники.

«По регламенту заседания проходят раз в три месяца. Повестка сформирована по просьбам населения. Мы специально приглашаем тех, кто заинтересован в сотрудничестве, чтобы получить информацию от первоисточника», — подытожил Игорь Савош.

С докладом о дорожно-транспортной ситуации выступил начальник Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское» Игорь Алексеев. Он рассказал о нововведениях в КоАП и изменениях в правилах дорожного движения, а также о профилактической работе с начала 2026 года.

Заместитель главного врача института детства Аида Бицуева представила информацию о новых направлениях медицинской помощи, оборудовании и специалистах. О развитии детской и взрослой стоматологии, в том числе помощи детям на паллиативном лечении, рассказала заведующая детским отделением стоматологической поликлиники Екатерина Громова. О современных технологиях протезирования и льготах для ветеранов труда, неработающих пенсионеров, ветеранов военной службы и участников СВО сообщила заведующая ортопедическим отделением Алина Находкина.

В завершение член Общественной палаты Московской области Анастасия Маклаева отметила высокую оценку работы мытищинских общественников.

«Значительная часть ежегодного доклада о развитии институтов гражданского общества в Подмосковье посвящена работе Мытищинской палаты. Всегда слышу о ней прекрасные отзывы», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.