В Мытищах обсудили благоустройство Аллеи Ветеранов

сегодня в 11:51

В городском округе Мытищи заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел выездное совещание с жителями для обсуждения хода работ по благоустройству Аллеи Ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

На встрече был рассмотрен ряд вопросов, волнующих мытищинцев. Одним из них стала организация водоотведения. Вопросы также касались зеленых насаждений.

«Жители были обеспокоены тем, что ранее на некоторых участках тротуаров при обильных осадках образовывались лужи. После осмотра территории подрядчикам было поручено сделать естественный уклон участка для отвода воды при проведении работ по асфальтированию», — отметил директор МКУ «Управление благоустройства» Егор Феоктистов.

Также с жителями обсудили возможность ежедневного полива близлежащих внутриквартальных проездов для уменьшения количества пыли при проведении работ.

На благоустраиваемой территории планируется: замена покрытия пешеходных дорожек; замена асфальтового покрытия прилегающих внутриквартальных проездов, устройство пешеходных переходов; замена линий наружного освещения; замена детской игровой площадки; устройство зоны тихого отдыха; устройство площадки для настольных игр с навесом; замена МАФ; устройство камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион»; дополнительное озеленение территории. Проведение работ по благоустройству Аллеи Ветеранов запланировано до конца ноября 2025 года.

Благоустройство сквера «Аллея Ветеранов» ведется в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной комфортной городской среды» при софинансировании из бюджета Московской области, в рамках разработанной и согласованной концепции. Общая площадь благоустройства составляет 1,83 Га.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.