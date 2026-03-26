В Мытищах обсудили безопасность детей на дорогах и в сети

Областное родительское собрание в рамках проекта «Родительская гостиная» прошло 24 марта в школе № 32 в Мытищах. Участники обсудили профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и кибербезопасность, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, представители общественных организаций и родители. Заместитель начальника управления Госавтоинспекции Московской области Владимир Севостьянов отметил, что число ДТП с участием детей снизилось, однако профилактическая работа продолжается.

Особую тревогу вызывает передвижение несовершеннолетних на мототехнике и средствах индивидуальной мобильности. По словам Севостьянова, дети нередко игнорируют правила дорожного движения, создавая угрозу для себя и других участников дорожного движения.

Отдельный блок посвятили кибербезопасности. Программный директор и ведущая программы «Наука, инновации, кадры» на радио «Медиметрикс» Дарья Смирнова сообщила, что более трети правонарушений совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Злоумышленники формируют цифровой портрет подростков, анализируя их подписки, переписку и круг общения в социальных сетях, и могут предлагать незаконные задания за вознаграждение.

Родителям рекомендовали контролировать онлайн-активность детей, выстраивать доверительные отношения, разъяснять, что сотрудники официальных служб не связываются с гражданами через мессенджеры или видеосвязь, а также предупреждать об уголовной ответственности за репосты и комментарии экстремистского содержания.

Смирнова подчеркнула, что важно не ограничивать доступ в интернет, а развивать у детей цифровую грамотность и критическое мышление, чтобы они могли распознавать манипуляции и избегать опасных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.