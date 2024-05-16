В Мытищах общеобразовательные учреждения проверяют на готовность к экзаменам

На заседании в управлении образования городского округа Мытищи обсудили вопросы обеспечения охраны общественного порядка и безопасности пунктов проведения экзаменов, медицинского сопровождения участников ГИА, контроля за бесперебойной работой сети Интернет, а также за непрерывным электроснабжением объектов, задействованных при проведении экзаменов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Кроме того, необходимо организовать подвоз учащихся из сел и деревень округа, обеспечив при этом сопровождение сотрудниками ГИБДД, чтобы в случае наличия пробок беспроблемно добраться к определенному времени в пункты проведения итоговой аттестации», — подчеркнула заместитель главы городского округа Мытищи Наталья Гречаная.

В этом году в городском округе Мытищи 5 397 выпускников: 3 851 девятиклассников и 1 546 одиннадцатиклассников. 21 мая 9-е классы будут сдавать первый экзамен в 15 пунктах, а 23 мая одиннадцатиклассники приступят к итоговой аттестации в 11 пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер», — добавил Воробьев.