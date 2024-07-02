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В Мытищах объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг по разработке архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства, проекта освоения лесов в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по адресу: Московская область, г. о. Мытищи, Пироговское участковое лесничество вдоль Волковского шоссе от ул. Камышовая до Пироговского шоссе.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Мытищи.

В ходе выполнения работ планируется создать проекты на площади 200 га.

«Завершение выполнения работ намечено на конец 2024 года», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.