В Мытищах объявлен конкурс на капитальный ремонт детского сада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детского сада в г. о. Мытищи, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капитального ремонта с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации ДДУ, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Станционная, д. 1, корп. 3. Предстоит произвести комплекс работ в здании детского сада 1993 года постройки, площадь которого составляет 1196,7 кв. м.

Работы осуществляются в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.