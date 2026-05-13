В Мытищах обеспечивают бесперебойную работу уличного освещения

На территории городского округа действует масштабная система уличного освещения — почти 19 тысяч опор и около 10 тысяч светильников. Специалисты ежедневно мониторят обращения жителей, чтобы оперативно определять приоритетные задачи и направлять бригады на проблемные участки.

«Благодаря этому мы понимаем, какие темы на данный момент в приоритете, что нужно срочно брать в работу, где требуется проверка», — рассказал заместитель директора Леспаркхоза Сергей Кротевич.

Бригады работают круглосуточно и укомплектованы всем необходимым оборудованием. Во время планового объезда на улице Пушкина у дома № 8 специалисты обнаружили провисание самоизолированного кабеля. Электрики устранили неисправность и отрегулировали уровень освещения.

«Кроме того, по адресу была вызвана вторая бригада, которая сразу же после этого приступила к опиловке деревьев, стволы которых нависают над проводами, что недопустимо по технике безопасности», — добавил Сергей Кротевич.

Помимо плановых проверок, специалисты реагируют на аварийные ситуации в течение часа. Сообщить о проблемах можно в единую диспетчерскую службу по телефону +7 (499) 929-82-88, а также на горячие линии АО «Мособлэнерго» +7 (495) 995-00-99 и ПАО «Россети» +7 (800) 220-02-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.