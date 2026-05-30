В Мытищах, несмотря на дождь, сажали «Сад памяти»

В трёх точках округа — в Поведниках, Марфино и в сквере на улице Селезнёва — сажали деревья в рамках экологической акции «Сад памяти».

Больше всего людей собралось в сквере у станции Перловская. Пришли жители, волонтёры и сотрудники МЧС. Сначала всем раздали инвентарь — лопаты, вёдра, перчатки. А после все принялись за дело. Копали лунки, в каждую ямку опускали молодое деревце — липу или черёмуху. Всего около двадцати саженцев. Поливать их сегодня не пришлось: дождь лил с самого утра, так что лейки почти не понадобились. «Сама природа помогает», — шутили участники.

Мытищи присоединяются к всероссийской акции уже шестой раз. Сегодняшняя высадка — последняя в этом году. За несколько месяцев в округе озеленили десятки точек. А через пару лет эти саженцы станут настоящими деревьями — и останутся здесь на века.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», – сказал Воробьев.