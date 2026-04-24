В Мытищах наградили трудовые династии ко Дню труда

Торжественное мероприятие ко Дню труда Московской области и местного самоуправления прошло 22 апреля в ДК «Яуза» в Мытищах. Глава городского округа Юлия Купецкая отметила и наградила семьи, посвятившие десятилетия работе на благо округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК «Яуза» чествовали трудовые династии, которые на протяжении многих лет работают в различных сферах и вносят вклад в развитие Мытищ. Общий трудовой стаж некоторых семей насчитывает более века.

Династия Волохиных более 156 лет суммарно трудится на Федоскинской фабрике миниатюрной живописи, воплощая творческие проекты. Семья Ершовых-Лапиных на протяжении 170 лет заботится о здоровье жителей в клинике «Авиценна+». Династия Малининых-Хохловых 123 года работает на предприятии «Метровагонмаш».

«Мы говорим большое спасибо семьям, которые поколениями работали на благо нашего округа, передавая свои знания и навыки по наследству. Их вклад бесценен, а пример вдохновляет!» — подчеркнула глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Она отметила, что трудовые династии являются гордостью округа и важной частью его истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.