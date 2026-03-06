В Мытищах наградили победителей конкурса «Педагог года 2026»

Церемония награждения победителей муниципального этапа конкурса «Педагог года – 2026» прошла 3 марта в ДК «Яуза» в Мытищах. В этом году в профессиональном состязании приняли участие 52 педагога. сообщает пресс-служба администрации горокруга

Муниципальный этап конкурса «Педагог года – 2026» завершился в городском округе Мытищи. Торжественная церемония прошла 3 марта в ДК «Яуза» и стала традиционным событием для педагогического сообщества округа.

В этом году за звание лучших боролись 52 участника с разным стажем работы. Их объединяют творческий подход к профессии и преданность детям.

Победителями в номинациях стали:

«Педагогический дебют» — Анастасия Ермилова, учитель русского языка и литературы гимназии №16;

«Воспитатель года» — Наталья Русина, воспитатель дошкольного отделения «Аистенок»;

«Самый классный классный» — Екатерина Буслаева, учитель русского языка и литературы школы №29;

«Учитель года – 2026» — Ольга Михайлова, учитель истории и обществознания школы №4.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила педагогов с победой.

«Уважаемые педагоги! Вы — лучшие. Мы вас очень любим и гордимся. Спасибо за ваш ежедневный труд! Желаю новых побед и свершений на благо нашего округа, Подмосковья и России», — отметила Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.