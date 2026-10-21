В Мытищах начали убирать крупную свалку в лесу возле Акулова

Подрядчик 20 октября приступил к ликвидации крупной несанкционированной свалки в лесу возле поселка Акулово, на стыке границ городских округов Мытищи и Пушкинский. Очистить участок планируют к 26 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Директор управления экологии Алексей Королев сообщил, что участок долгое время был захламлен крупногабаритными отходами, в том числе массивными железобетонными конструкциями от заброшенных сооружений.

Уборку осложняют рельеф местности и масштаб отходов. Деревья и кустарники мешают подъезду к свалке. Для разбора и вывоза конструкций задействуют тяжелую спецтехнику.

О свалке сообщили местные жители. Экологи проверили участок и подтвердили информацию. Алексей Королев поблагодарил жителей за бдительность и отметил, что сотрудничество помогает своевременно выявлять и решать экологические проблемы.

«Работа по приведению земель лесного фонда в надлежащее санитарное состояние продолжается», — сообщил Алексей Королев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.