В Мытищах можно сдать новогоднюю елку на переработку

С 15 января начали работу площадки по сбору елок. Вплоть до 10 февраля традиционно будет проходить экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Она проводится в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», а также национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба администрации округа Мытищи.

В городском округе Мытищи работает сразу несколько площадок. Они расположены по адресам:

мкр. Пироговский, ул. Пролетарская, д. 2А;

мкр. Дружба, ул. 4-я Парковая, д. 5А/1;

площадка «Мегабак», ул. Коминтерна, д. 25;

Парк Мира, в районе ул. Шараповской, координаты: 55.910534, 37.745726;

ул. Транспортная, координаты: 55.933795, 37.768066;

с. Марфино, ул. Зеленая, стр. 10, координаты: 56.074959, 37.553162.

Все собранные деревья отправятся на переработку, где их с помощью специализированной техники для дробления превратят в щепу, которая в последующем будет использоваться в разных сферах, в том числе и на благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.