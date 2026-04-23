В Мытищах ликвидировали незаконный сброс грунта

Незаконный сброс загрязненного грунта ликвидировали 22 апреля на пересечении Волковского шоссе и Мытищинской хорды в Мытищах. Нарушителей установили в начале недели и обязали устранить последствия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Факт несанкционированной выгрузки грунта зафиксировали в начале текущей недели. После проверки специалисты установили лиц, допустивших нарушение, и потребовали в кратчайшие сроки привести территорию в порядок.

«Мы потребовали от них в кратчайшие сроки устранить последствия», — отметил директор управления экологии администрации г.о. Мытищи Алексей Королев.

По его словам, на сегодняшний день участок полностью очищен от загрязненного грунта, навалы вывезены, территория приведена в надлежащее состояние. Он добавил, что подобные ситуации остаются на контроле администрации и поблагодарил жителей за сигналы о нарушениях.

За сброс отходов вне специально отведенных мест предусмотрены административные штрафы. Для граждан они составляют до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.

Если правонарушение совершено с использованием грузового транспорта, прицепов, тракторов или других самоходных машин, штрафы увеличиваются: до 50 тыс. рублей для граждан, до 80 тыс. рублей для должностных лиц и до 120 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.