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В Мытищах летние лагеря с дневным пребыванием детей начинают работу

В городском округе Мытищи с 10 июня 2024 года на базе 16 общеобразовательных учреждений начнут свою работу летние оздоровительные учреждения — лагеря с дневным пребыванием детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

2053 школьника смогут провести самые веселые и запоминающиеся дни в летних лагерях в периоды: первая смена 1 835 детей — с 10.06.2024 по 09.07.2024; вторая смена 218 детей — с 15.07.2024 по 12.08.2024.

Для работы летних оздоровительных лагерей разработаны комплексные краткосрочные программы: «Орлята России», «Грани Подмосковья», «Мультландия», «Остров детства», «Зеленая планета», «Радуга талантов», «Лето — это маленькая жизнь», «Большое космическое путешествие», «Вместе весело шагать», «Увлекательное путешествие в лето» и др.

В соответствии с программами запланированы экскурсии по историческим и культурным местам города, многочисленные конкурсы, соревнования, эстафеты, квест-игры, флешмобы, игры по станциям, викторины, состязания, веселые соревнования, выставки, занятия-практикумы, мастер-классы, литературные вечера, библиотечные часы, мастер-классы, встречи с интересными людьми.

В течение смены для детей будут работать клубы интеллектуалов, проектные мастерские, кружки по интересам: «Музыка вокруг нас», «Волшебная кисточка», «Занимательная математика», «Планета спорта», «Танцуем вместе», «Изучаем иностранные языки», «Умные руки — добрые дела», «Клуб экологов», «Театральная студия», «Художественное рукоделие», «Веселые нотки», «Творческая мастерская», «Шахматный клуб». «Клуб путешественников», «Пластилиновая сказка», «Волшебный квиллинг», «Музыкальная шкатулка» и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.