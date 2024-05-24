В Мытищах краеевед рассказал об усадьбе Николо‑Прозоровское

В мытищинском поселке Николо-Прозорово прошла встреча с автором книги «10 маршрутов по Мытищам» Сергеем Егоровым, рассказавшем об истории уникальной усадьбы, говорится на сайте администрации городского округа.

В разное время здесь жили Владимир Оболенский, Никита Захарин-Юрьев, князья Прозоровские, промышленник Франц Рабенек, купеческие династии Сычевых и Ребушинских.

После революции усадьбу использовали как дом отдыха, а в 1988-м закрыли на ремонт, который с приходом перестройки затянулся на 40 лет.

«Мы надеемся, что через несколько лет «Николово-Прозоровское» предстанет перед нами в первозданной красе, потому что русская усадьба — это не просто дом, это своего рода срез нашей истории», — отметил Сергей Егоров.

Сегодня данный объект федерального значения находится под охраной. Постепенно приводят в порядок парковую зону. Подрядчики провели анализ фундамента, а также ведется работа над созданием реставрационного проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.