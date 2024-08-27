В Мытищах хотят построить путепровод протяженностью более 700 м

В округе Мытищи планируют построить путепровод на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение проектных, изыскательских работ и строительно-монтажных работ по строительству путепровода в городе Мытищи», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение

о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: Строительство путепровода на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в городе Мытищи Московской области».

Окончание выполнения работ запланировано на 2028 год. Планируется построить путепровод протяженностью 745 м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.