В Мытищах будущие вожатые прошли очный этап конкурса «ТрудКрут»

Студенты четырех вузов Подмосковья 5 ноября представили методические разработки и провели занятия для детей в финале конкурса профессионального мастерства «ТрудКрут» в школе № 3 Мытищ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В очном этапе конкурса «ТрудКрут» участвовали студенческие педагогические отряды четырех вузов: Государственного гуманитарно-технологического университета, Государственного социально-гуманитарного университета, Государственного университета просвещения и Гжельского государственного университета. Организатором выступило Московское областное региональное отделение Российских студенческих отрядов.

Главным практическим испытанием стало отрядное дело на тему «СО.Единение». Студенты разработали сценарии воспитательных мероприятий и провели занятия для школьников 12–14 лет. Им предстояло раскрыть тему единства, заинтересовать детей и вовлечь их в командную работу.

Жюри оценивало педагогическую культуру, оригинальность методик, взаимодействие с детьми и достижение образовательных целей. Особое внимание уделяли возможности использовать разработки в детских оздоровительных лагерях.

«Такие конкурсы позволяют проверить себя в условиях, максимально приближенных к настоящей работе вожатого», — поделилась студентка Государственного социально-гуманитарного университета, представитель студенческих отрядов Московской области Светлана Полиенко.

Участники также подготовили творческие выступления «В единстве — сила Подмосковья» о культурном многообразии России и профессии вожатого. Программа включала тестирование по педагогике, возрастной психологии, санитарным требованиям и основам работы в детских лагерях.

«Для нас принципиально важно, чтобы бойцы студенческих педагогических отрядов не просто получали теоретические знания, но и умели применять их в реальной работе с детьми», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Конкурс помогает студентам совершенствовать навыки воспитательной работы и обмениваться методическими разработками. Итоги объявят 11 декабря на торжественном закрытии третьего трудового семестра студенческих отрядов Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.