В Мытищах благоустраивают двор на улице Мира

Благоустройство дворовой территории у домов № 9 и 11 на улице Мира в Мытищах проверили 8 апреля представители администрации округа. Работы планируют завершить к открытию единого многопрофильного центра для участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив совместно с председателем совета депутатов Андреем Гореликовым проинспектировал ход комплексного благоустройства у домов № 9, 11 и корпуса 1 дома № 9 на улице Мира.

Во дворе заменят асфальтовое покрытие, расширят парковочное пространство и обустроят специализированные места для инвалидов. Также запланирована реконструкция детской спортивно-игровой площадки с установкой инклюзивных тренажеров.

Как ранее отмечала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая, в доме № 9 на улице Мира откроется единый многопрофильный центр, где разместятся все службы сопровождения участников СВО и членов их семей. При благоустройстве особое внимание уделяют созданию доступной среды для маломобильных граждан и повышению комфорта прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.