В Мытищах благодаря камерам «Безопасного региона» раскрыли 112 преступлений

С начала года в Мытищах благодаря системе «Безопасный регион» раскрыто 112 преступлений. В настоящее время 95% видеокамер работают без перебоев, однако 564 камеры находятся в неисправном состоянии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В 2015 году городской округ Мытищи стал одним из первых муниципалитетов, который начал активно устанавливать камеры видеонаблюдения, с тех пор мы занимаем лидирующие позиции по их количеству», — отметил заместитель главы городского округа Мытищи Геннадий Федичев.

На сегодняшний день в округе установлено более 7 тыс. камер, из них на социально-значимых объектах — 4 102 и с каждым годом их количество растет для обеспечения безопасности жителей.

«В рамках проведения работ по благоустройству парковых зон, скверов и бульваров проведены мероприятия по модернизации действующих линий систем видеонаблюдения, а также в труднодоступных парковых и лесных зонах, где ранее отсутствовало видеонаблюдение из-за сложности проведения монтажных работ», — отметил Федичев.

Цель развития сети видеонаблюдения — обеспечение безопасности жителей.

По вопросу установки камер системы «Безопасный регион» жители вправе обращаться в администрацию своего городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.