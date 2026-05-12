В Мытищах 9 мая прошел митинг в честь Дня Победы

Памятный митинг и возложение цветов к Вечному огню состоялись 9 мая в городском округе Мытищи. В церемонии приняли участие глава округа Юлия Купецкая, депутаты, представители правоохранительных органов, ветераны, военнослужащие и жители. Участники почтили память погибших минутой молчания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В День Победы делегация во главе с Юлией Купецкой возложила цветы к Вечному огню. В мероприятии участвовали депутаты, руководители предприятий, представители правоохранительного блока, ветераны, военнослужащие, участники СВО и жители округа. Под бой метронома собравшиеся почтили память героев, не вернувшихся с полей сражений.

«Победный май 1945 года навсегда останется в памяти нашего народа. Мы говорим слова благодарности и выражаем низкий поклон всем нашим ветеранам и участникам войны, тем, кто отдал свою жизнь ради будущих поколений, за мирное небо. Поздравляю всех с 9 Мая. Пусть этот праздник будет в сердце каждого! Мира, добра и благополучия! Победа будет за нами», — отметила Юлия Купецкая.

Глава округа подчеркнула, что сегодня страна вновь сталкивается с проявлениями фашизма. По ее словам, военнослужащие выполняют боевые задачи, защищая свободу и независимость Родины, и нуждаются в поддержке и единстве общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.