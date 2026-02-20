В Мытищах 22 февраля пройдет праздник «Солнечная Масленица»

Праздник «Солнечная Масленица» состоится 22 февраля в парке Мира в Мытищах. С 12:00 до 16:00 гостей ждут бесплатные семейные гуляния с играми, мастер-классами и угощением блинами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие пройдет в формате открытого семейного праздника с возрастным ограничением 6+. В парке организуют фотозону в народном стиле, тематические площадки с играми и хороводами, а также квест «Казаки-разбойники», где участники будут искать «украденный блин». В течение дня выступят вокальные коллективы с народными песнями и частушками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.