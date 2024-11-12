В Мытищах 14 ноября пройдет ярмарка трудоустройства

Кадровый центр Подмосковья при поддержке администрации Мытищ 14 ноября проведет ярмарку трудоустройства. Мероприятие пройдет с 11:00 до 14:00 часов в ДК «Яуза». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На ярмарке вы сможете пообщаться с представителями крупных компаний и найти подходящую вакансию, задать все интересующие вопросы потенциальному работодателю, а также больше узнать о возможностях для начала своего дела.

Представители предприятий и учреждений расскажут о своих вакансиях и ответят на вопросы соискателей.

Кандидатам будет предложено 600 рабочих мест от 35 работодателей, включая АО «Метровагонмаш», ПАО «Мосэнерго», АО «Мострансавто», АО «ОКБ КП», ЗАО «Супертехприбор».

Посетители ярмарки смогут получить консультации по интересующим их вопросам и содействие в трудоустройстве.

Для справки: ДК «Яуза», г. Мытищи, ул. Мира, 2А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.