В Мытищах 1 мая откроют парковый сезон и запустят фонтаны

Парковый сезон в городском округе Мытищи откроется 1 мая в Парке Мира, в этот же день запустят фонтаны. Подготовку территорий и программу летних мероприятий обсудили 22 апреля на городском оперативном совещании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В округе работают семь парков, которые ежегодно посещают более 4,5 млн человек. До 30 апреля на территориях завершат уборку, 25 апреля пройдет субботник и экологическая акция «Весенняя перезагрузка», а 5 мая запланирована акарицидная обработка.

С 1 апреля начался третий этап благоустройства Парка Мира на площади 13 га. Работы планируют завершить в марте 2027 года. Для обслуживания общественных пространств закупили новую технику и ведут дополнительный набор сотрудников. По вопросам трудоустройства можно обратиться по телефону +7 (495) 586-81-09. В парках работают кафе, аттракционы и пункты проката, в том числе два пункта в Мытищинском лесопарке — со стороны Пироговского шоссе и ЖК «Императорские Мытищи».

Летом в парках проведут 20 крупных культурно-массовых мероприятий, среди них «Чаепитие в Мытищах 2.0», «Назад в СССР», «Технопарк» и «Морской Олимп», а также 40 еженедельных занятий. Запустят новые проекты: программу «Добрый вечер!», танцевальные вечера «РЕТРО» и цикл концертов «Симфония парка». На всех мероприятиях усилят меры безопасности. На территориях парков запрещено разжигание костров и распитие спиртных напитков.

«Уважаемые мытищинцы! 1 мая в Парке Мира состоится открытие паркового сезона и запуск фонтанов. Начало в 12:00. Приходите в парки!» — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.