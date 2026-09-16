В Мысках школьникам разрешили учиться дистанционно из-за медведей

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В Мысках школьники могут перейти на дистанционное обучение из-за угрозы нападения медведей, сообщает Сiбдепо .

Для перехода на дистанционное обучение родители должны написать заявление на имя директора школы и указать причину — угрозу безопасности по месту проживания. Об этом заявил глава Мысков Евгений Тимофеев.

«Все вопросы можно задать классному руководителю или в администрации школы», — отметил чиновник.

В Ессентуках школьники также перешли на дистанционное обучение, но из-за перебоев с водоснабжением.

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