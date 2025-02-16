В МВД России разъяснили ситуацию с двумя загранпаспортами

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Россияне могут иметь сразу два загранпаспорта с одним условием

Россияне могут иметь одновременно два загранпаспорта при условии, что один из них будет биометрическим, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

"Официально можно иметь два загранпаспорта, но второй обязательно должен быть нового образца", - указано в официальном разъяснении министерства.

В документах на выезд нового образца информация хранится в вмонтированном в страницу чипе.

Его можно оформить с 12 лет, уточнили в ведомстве.