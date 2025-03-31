В музыкальной школе Домодедова свои таланты показали учащиеся отделений струнных инструментов

В Домодедово продолжается межзональный открытый конкурс «Ступеньки мастерства». На этот раз в музыкальной школе «Вдохновение» свои таланты показали учащиеся отделений струнных инструментов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Скрипка, виолончель… Вы знаете, у нас дети приходят, конечно, только те занимаются скрипкой или виолончелью, которые любят этот инструмент, которые где-то слышали и, конечно, хотят научиться играть на нём», — Светлана Трунина, заведующая секцией струнных инструментов Домодедовской ДШИ.

Педагог детской музыкальной школы Домодедова Светлана Трунина уверена: учить музыке, значит, воспитывать в человеке очень важные качества.

«Во-первых, дети развивают и слух, и память, и общение с детьми, потому что они же играют не только сольно, они играют в ансамбле, они поют в хоре», — Светлана Трунина, заведующая секцией струнных инструментов Домодедовской ДШИ.

Конкурс «Ступеньки мастерства» — возможность проявить себя и посмотреть на работу разных школ искусств. В этом году на музыкальные состязания впервые приехали подольчане.

«Дети тянутся друг за другом. Во-первых, это обмен опытом. Им кто-то тут понравился — я тоже хочу это сыграть! Это обязательно надо показывать, кто как играет и учиться лучшему друг у друга. Думаю, что всё будет очень интересно. Детям уже нравится, они в хорошем настроении, надеемся на хороший успех», — Ольга Сафронова, преподаватель Подольской ДШИ № 1.

Жюри конкурса оценивало, как сольные исполнения, так и ансамбли.

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