Ценители прекрасного получили долгожданную возможность окунуться в мир искусства: в Музейно-выставочном центре Серпухова состоялось торжественное открытие выставки «Осенний вернисаж». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Посетителей ждет настоящий калейдоскоп творчества: около 200 работ, созданных 59 талантливыми художниками, представляют все многообразие стилей и техник. Живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство — от изысканной керамики до филигранной росписи по дереву, от сверкающей эмали до невесомого батика и кружева — каждая работа уникальна и неповторима.

«Осенний вернисаж» дарит редкую возможность увидеть такое собрание профессиональных произведений в одном месте. Отдельного внимания заслуживают полотна, запечатлевшие архитектурное наследие города, позволяющие взглянуть на привычные пейзажи по-новому.

Почувствовать приближение осени, насладиться яркими красками и открыть для себя новые грани искусства можно до 27 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.