В Музейно-выставочном центре Серпухова подвели итоги конкурса «Серпуховская мозаика»

Почти месяц в рамках конкурса «Серпуховская мозаика» Музейно-выставочном центре Серпухова украшали шедевры в различных техниках со всего Подмосковья: академическая живопись, батик, гобелен, линогравюра, керамика, роспись по дереву, натюрморт, скульптура, компьютерная графика и других. Конкурс учрежден министерством культуры и туризма Московской области в 2014 году и традиционно посвящается теме «История России. Прошлое и настоящее. Традиции и современность», сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Компетентное жюри оценивало 581 работу юных художников из 69 школ искусств 33 городских округов Московской области, 252 участника удостоены звания Лауреата.

10 апреля на торжественном подведении итогов конкурса «Серпуховская мозаика» директор Детской художественной школы им. А. А. Бузовкина Елена Котова; доцент, профессор кафедры академического рисунка Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Член Московского Союза художников Илья Дюков и Заслуженный работник культуры Московской области, преподаватель высшей категории Ольга Лазарева отметили мастерство ребят. Каждая работа по-своему «играла», притягивала внимание и поражала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.