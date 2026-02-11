сегодня в 13:28

В Музейно-выставочном комплексе Дмитрова откроется выставка «Больше, чем жизнь»

19 февраля в Музейно-выставочном комплексе музея-заповедника «Дмитровский кремль» откроется выставка «Больше, чем жизнь». Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, экспозиция посвящена творчеству народного художника Зураба Церетели и академиков Российской академии художеств, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На выставке представлено порядка 70 работ, основную часть которых составят живописные и скульптурные произведения советского и российского художника-монументалиста, скульптора, живописца и педагога Зураба Церетели.

Зураб Церетели — член-корреспондент, действительный член Академии художеств СССР, народный художник СССР и России. Он основатель Московского музея современного искусства и Галереи искусств Зураба Церетели. Его творчество насчитывает более пяти тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства.

Экспозицию дополнят произведения более 20 мастеров искусства, ключевых представителей русской и советской реалистической школы второй половины XX века. Работы некоторых художников находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, а также в частных и государственных коллекциях зарубежных стран.

Выставка будет работать до 12 апреля.

Адрес: Московская область, г. Дмитров, Дмитровский р-н., ул. Загорская, д. 17.

