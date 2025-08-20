В музее-заповеднике Солнечногорска 30 августа пройдут «Усадебные потешки»

30 августа в музее-заповеднике Д. И. Менделеева и А. А. Блока, на территории усадьбы Шахматово в Солнечногорске состоится тематическое мероприятие «Усадебные потешки». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостей праздника ждет увлекательная и насыщенная программа: познавательная экскурсия «Ботаническая прогулка», квест по территории усадьбы «Яблочное варенье», творческие мастер-классы для всех возрастов («Лошадка из травы», «Подставка под кружку»), концерт с традиционными хороводами, народные игры и дегустация домашнего варенья.

Начало мероприятия в 11:00.

Подробности на сайте музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока. Запись по телефону: 8(965)252-83-94.

Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока включает 3 усадьбы — Шахматово, Тараканово и Боблово, связанные с жизнью, творчеством и научной деятельность великого поэта России А. А. Блока и ученого с мировым именем Д. И. Менделеева и членами их семей. Наряду с памятниками культурного наследия, привлекательными для посетителей являются живописные ландшафты Клинско-Дмитровской гряды, на которых расположены усадьбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.