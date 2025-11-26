В музее Подольска школьников знакомят с историей пионерии и комсомола

В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» 25 ноября для 20 пятиклассников школы № 33 провели исторический экскурс в прошлое и рассказали об истории пионерии и комсомола в округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В Музее исторических традиций поколений юные посетители узнали много интересного про пионерскую и комсомольскую организации города. В музее хранится кукла, которую передал первый космонавт Юрий Гагарин пионервожатой из Подольска Валентине Ивановой. На фотографии запечатлен момент в пионерском лагере, когда Гагарин раздает детям таких куколок, одну из которых и получила Валентина.

Ребята познакомились с военным прошлым Подольска во время Гражданской и Великой Отечественной войны. Открыли для себя исторические события сквозь призму истории родного округа и смогли увидеть предметы, отражающие быт того времени.

Заместитель директора музея Светлана Брикман рассказала ребятам о истории создания музея о его экспозициях, роле и функциях музея в жизни человека, о том, как важно знать и любить историю своей малой Родины.

Старший научный сотрудник музея Марина Панкратова, рассказала ребятам о купеческих династиях города Подольска, о их быте. Так же они узнали и о том, какую важную роль сыграло купечество в развитии Подольска. Местное купечество активно развивало торговлю, строило заводы и фабрики, поддерживало социальные и культурные программы города.

