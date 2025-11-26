В музее Подольска долголетам рассказали о купеческих династиях

Активисты губернаторского проекта «Активное долголетие» из Коломны посетили 26 ноября музей-заповедник «Подолье». Им рассказали об истории Подольска, археологических раскопках, купеческих династиях и гостившей здесь семье Ульяновых, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Экскурсовод музея Людмила Исаева поделилась историей достижений известных купеческих династий Толкушевых, Аллилуевых, Молчановых, Щекиных и других. Все они внесли немалый вклад в развитие и становление родного края. Например, подольский купец Сергей Холостов и его брат Михаил занимались выделкой кожи – сначала на заводе на берегу Пахры, затем купили большую фабрику в Подольском уезде недалеко от станции Гривно при селе Сертякино. Они делали все виды кож, в том числе лайку, по качеству не уступавшую итальянской, шили обувь. На территории фабрики построили кирпичный завод. Также им принадлежала фетровая фабрика.

Марина Панкратова познакомила жителей Коломны с трудовыми и ратными подвигами подольчан в годы Гражданской и Великой Отечественной войны, во время активного роста промышленности в годы первых пятилеток.

Знакомство с музеем продолжилось в усадьбе учительницы В.П. Кедровой. В документальной тематической экспозиции гости узнали о жизни семьи Ульяновых в Подольске в конце XIX начале XX веков. Также о посещении города Владимиром Лениным. Усадьбу снимала мать Владимира Ленина Мария, его сестры Мария и Анна с мужем Марком Елизаровым, переехавшие сюда в 1898 году. Позже к ним присоединился младший брат Ленина Дмитрий, которому после отбывания наказания за революционную пропаганду нельзя было жить в столице. Почти все члены семьи находились под гласным или негласным надзором полиции.

Завершилась экскурсия прогулкой по осенним аллеям заповедника и фотосессией.

Территория «Подолья» занимает 13 гектаров. Здесь находятся восемь домов, в четырех из которых доступны экспозиции для просмотра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.