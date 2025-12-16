В Музее Москвы прошла дискуссия «Новая жизнь бывших промзон»

Урбанисты, социологи, архитекторы, экологи в Музее Москвы поговорили о будущем районов, которые сейчас находятся в активной стадии преобразований, о проектах новой застройки, перспективах соседства многоэтажек с заводами и реновации, сообщает пресс-служба Московского нефтеперерабатывающего завода.

Много внимания экспертов было уделено стигматизации — устойчивым стереотипам об отдельных территориях города. Как отметил социолог и управляющий партнер Synopsis Group Павел Степанцов, стигматизация работает на основании того, насколько территория включена в повседневные сценарии жителей.

«Чем больше территорий района используется, тем она меньше стигматизируется. Если вы ее не используете, вы относитесь к ней как небезопасной, неблагополучной и так далее», — считает он.

Председатель Экспертного совета агентства стратегического развития «ЦЕНТР» Сергей Георгиевский подтвердил, что очень многие сегодня до сих пор живут устаревшими стереотипами и представляют себе промышленную территорию любого типа как фактор понижения стоимости недвижимости, класса жизни, комфортности среды.

Также эксперты обсудили, как новая архитектура и современный подход к обустройству общественных пространств меняют территории, которые устойчиво считаются непривлекательными промзонами. Среди них территории бывших заводов «ЗиЛ», «Серп и молот», «Южный порт», пространство в Тушине. К дискуссии присоединилась Татьяна Старченко — архитектор и руководитель проектной группы архитектурного бюро Wowhaus, создавшей современное парковое пространство в Капотне.

«Наша задача здесь была создать парк именно для жителей Капотни. Нужно сказать, что один из важнейших факторов развития таких территорий рядом с промышленными предприятиями — это модернизация самого предприятия, которая должна идти рука об руку с модернизацией района. Мы занялись парком параллельно с программой „Мой район“. Это было комплексное развитие всех общественных городских территорий: и бульваров, и улиц, и скверов, и в том числе парка, которого там фактически не было. В своем проекте мы подчеркнули то, что было создано природой — пойменную террасу и заболоченный берег Москва-реки. Сейчас тут гнездится огромное количество птиц, и люди приходят сюда наблюдать за птицами», — заявила она.

Сергей Сысоев, руководитель отдела экологической экспертизы EcoStandard group, заключил, что в данный момент его организация готовит новый экологический рейтинг Москвы за 2025 год. Уже сейчас он анонсировал дополнительные баллы для Капотни, которые район получит за современный парк и эффекты от масштабной модернизации производства Московского НПЗ.