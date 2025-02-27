В музее Боевой Славы Талдома наградили участников конкурса рисунков к 80-летию Победы

В музее Боевой Славы города Талдома прошла церемония награждения победителей и участников конкурса рисунков к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации округа.

В начале мероприятия дети услышали мнение компетентного жюри в лице Цветковой Ларисы Константиновны о том, как юные художники работали над своими картинами, о тематике их, о формах и видах выполнения работы.

Потом в новом зале Воинской Славы посмотрели видеофильм «Никто не забыт и ничто не забыто». Фильм перенес в то героическое время, когда отцы, деды и прадеды защищали Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Пришло время награждения детей дипломами и подарками. Директор Талдомского информационно-методического центра культуры городского округа Ольга Валерьевна Климачева, поздравила детей и благодарила их за участие в патриотическом конкурсе.

После награждения школьники услышали рассказ экскурсовода о том, как жил, трудился и побеждал прифронтовой Талдомский район, какой вклад он внес в общую Победу над фашизмом.

Дети с интересом рассматривали стенды, экспонаты, документы музея, задавали вопросы, общались между собой.

Несомненно церемония награждения, экскурсия по музею Боевой Славы запомнится ребятам надолго. Потому что память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне не забудется никогда, сколько бы времени не прошло.

Выставка замечательных картин юных художников продлится в музее Боевой Славы две недели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.