В мурманском СИЗО откроют первый в России стоматологический кабинет для заключенных

В следственном изоляторе № 1 Мурманска планируют не только оказывать стоматологическую помощь заключенным, но и проводить аппаратную гигиеническую чистку зубов. Это станет первым подобным опытом в российских пенитенциарных учреждениях.

Ранее жалобы на отсутствие или низкое качество стоматологической помощи были одними из самых частых среди заключенных. В большинстве колоний и изоляторов нет штатных стоматологов, а лечение обычно проводится в выездных медицинских учреждениях или при редких визитах специалистов.

В мурманском СИЗО № 1 медицинскую часть возглавляет врач-стоматолог, что является редкостью для подобных учреждений. По словам начальника медчасти, в изоляторе созданы условия не только для лечения, но и для профилактики заболеваний зубов. В ближайшее время здесь установят оборудование для профессиональной чистки, что позволит поддерживать здоровье полости рта у заключенных.

Криминолог Данила Сергеев отметил, что подобная практика является уникальной для России.