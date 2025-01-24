Всероссийский муниципальный форум «Малая родина — сила России» — это ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Форум объединяет лидеров местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и экспертов для обсуждения актуальных вопросов и выработки стратегий развития. Московскую область представляет глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Каждое мероприятие форума направлено на обмен знаниями и поиски решений для наиболее актуальных проблем муниципального управления. Форум также создает уникальные возможности для нетворкинга и установления партнерских отношений между различными уровнями власти и бизнеса.

В рамках форума пройдут региональные дни в 16 субъектах РФ по 16 темам. В основу повестки региональных дней вошли направления ключевого проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог».

В Мурманске программа регионального дня II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» посвящена теме «ЭКОМУНИЦИПАЛИТЕТ».

Участники обсудят современные направления экологической политики и экологического благополучия муниципалитетов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.