В Можайском округе вывезли более 27 тыс кубометров снега после снегопадов

Коммунальные и дорожные службы Можайского округа вывезли свыше 27 тысяч кубометров снега с начала января после сильных снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе после двухдневного снегопада, который принес около полуметра осадков, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Основное внимание уделяется вывозу снежных масс на специальные площадки для обеспечения безопасности и сохранения ширины проезжей части.

Для расчистки региональных и муниципальных дорог ежедневно задействованы 8 фронтальных погрузчиков и 15 самосвалов. Работы ведет «Мосавтодор» в Можайске, а также в Уваровке, Бородине и других крупных населённых пунктах. Специалисты Единого дорожно-транспортного центра в первую очередь очищают территории у социальных объектов, школ и подъездов к ним. Также уборка проведена в посёлках Спутник, Красный Балтиец, Гидроузел, Колычево и других.

В деревне Ивакино за два дня планируется вывезти около 300 кубометров снега. С начала января общий объем вывезенного снега в округе превысил 27 тысяч кубометров. Все работы выполняются по утвержденным нормативам.

Коммунальные службы просят жителей не парковать автомобили на проезжей части во дворах, чтобы не мешать работе спецтехники. По вопросам, связанным с последствиями непогоды, можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Можайского округа по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.