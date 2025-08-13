В Можайском округе ветеран СВО получил грант на ведение агробизнеса

Участник специальной военной операции Роман Гомыляев и его супруга Вера основали фермерское хозяйство в деревне Бараново Можайского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гомыляев, доброволец СВО и кавалер медали Суворова, получил тяжелое ранение в июле 2023 года, лишившись ступни при подрыве на мине под Андреевкой. После госпиталя и отказа медкомиссии в возвращении на фронт, ветеран решил заняться сельским хозяйством.

Сотрудники администрации Можайского округа помогли Гомыляеву пройти обучение в школе фермеров. По ее итогам Россельхозбанк предоставил ему грант на развитие своего агробизнеса.

Сейчас хозяйство семьи включает десятки гусей, уток, кур, кроликов, свиней и 20 породистых коз. Супруги также развивают овцеводство, считая его перспективным направлением. В планах — достройка дома и обучение Романа в Тимирязевской академии по специальности оператора по искусственному осеменению.

«Жить здесь, на природе, замечательно!» — отмечает Роман. Их долгосрочная цель — создание эко-фермы для агротуризма, привлекательной для школьников и гостей из столицы нашей Родины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.