В Можайском округе в День города зарегистрировали три брака

Три свадьбы прошли в Можайском округе в День города во Дворце бракосочетания. Одну из пар — местного жителя и уроженку Прибалтики — поздравили с бракосочетанием символичным подарком от администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одними из молодоженов стали Владимир, коренной можайец, и Татьяна, приехавшая в Подмосковье из Прибалтики. Пара призналась, что не планировала приурочивать регистрацию к городскому торжеству — дата определилась случайно.

«Получилось случайно, мы не выбирали. Мы пришли и нам сказали: „Давайте вот такую красивую дату“. Но мы очень рады, что так вышло, и мы заключили наш брак в День города», — поделилась Татьяна.

От администрации Можайского округа супругам вручили образ святителя Николая, которого почитают как небесного покровителя Можайска. Подарок придал церемонии дополнительный символический смысл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ежегодно в Подмосковье регистрируют около 55-60 тыс. браков. Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

«Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев.