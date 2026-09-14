В Можайском округе супруги Астаховы отметили 60-летие брака

Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова навестила Николая Николаевича и Лидию Владимировну Астаховых, которые отметили 60-летие со дня свадьбы. Она передала поздравления от главы округа Дениса Мордвинцева и председателя совета депутатов Василия Овчинникова, а также вручила юбилярам образ Николы Можайского.

История семьи началась в юности. Николай Астахов проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте, где в то время служили четыре года. Чтобы жениться на Лидии, он специально приехал в отпуск. В день юбилея во дворе дома супругов собрались дети, внуки и правнуки.

«Шестьдесят лет вместе — это не просто цифра, это ежедневный труд, мудрость и умение беречь друг друга. Николай Николаевич и Лидия Владимировна создали крепкую семью, воспитали достойных детей и сегодня окружены любовью внуков и правнуков. Их жизненный путь — настоящий пример для всех нас», — подчеркнула Мария Григорьевна.

Она пожелала супругам здоровья, благополучия и долгих лет счастливой жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.