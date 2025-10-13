В Можайском округе состоялась военно-патриотическая игра «Зоркий Сокол»

На танковом полигоне «Танк-маршрут» успешно прошла VIII военно-патриотическая игра «Зоркий Сокол», посвященная началу оборонительных боев под Москвой в годы Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, все команды проявили несгибаемую волю к победе и достойно прошли все испытания. Сплоченность и взаимопомощь помогли ребятам в борьбе с трудностями.

Программа игры была насыщенной и включала целый комплекс испытаний: преодоление полосы препятствий с элементами «болото» и «мышеловка», практические задания по военной подготовке, прохождение участка с препятствием, огневая подготовка со стрельбами по мишеням, метание гранаты на точность, испытания по оказанию первой медицинской помощи и огневой подготовке.

Результаты военно-патриотической игры: в возрастной группе 12-14 лет первое место заняла команда «Дети мира» из СОШ «Перспектива» поселка Колычево, второе место — «Патриоты России» из СОШ «Гармония», третье место — «Бородинец» из СОШ «Лидер» деревни Горки. В возрастной группе 15-17 лет первое место заняла команда «Патриоты России» из СОШ «Гармония» города Можайск, второе место — «Можайский Техникум» города Можайск, третье место — команда «ОМОН» из СОШ № 1 города Можайск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.