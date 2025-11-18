В Можайском округе с 85-летием поздравили ветерана труда

В день своего 85-летия, тепло и сердечно поздравления принимала Любовь Николаевна Чернавская. Поздравить юбиляра приехала депутат Совета депутатов Можайского муниципального округа, председатель Совета ветеранов Нина Анатольевна Истратова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Любовь Николаевна — человек удивительной судьбы и настоящий пример беззаветного служения Родине. Ее жизнь неразрывно связана с армией, а общий трудовой стаж в военной сфере составляет порядка 50 лет. Более 30 из них она трудилась в военном комиссариате Можайского и Рузского округов, где являлась старшим помощником начальника социального и пенсионного обеспечения.

Ее добрый взгляд, спокойствие, оптимизм и глубочайшее знание своего дела помогали каждому, кто переступал порог ее кабинета. Она начинала работу с ветеранами и офицерами запаса, а также помогала участникам СВО и их семьям, в оформлении необходимых документов для пособий и пенсий.

За многолетний и добросовестный труд Любовь Николаевна заслужила огромное уважение коллег и жителей Можайского округа. Коллеги по-дружески называли ее «ходячей энциклопедией» за бесценный опыт и высочайшую квалификацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.