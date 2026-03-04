В Можайском округе с 80-летним юбилеем поздравили ветерана дошкольного образования

Председатель местного Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Можайского муниципального округа Нина Истратова посетила Татьяну Михайловну Логинову, чтобы поздравить ее с 80-летним юбилеем. В уютной квартире в этот день 3 марта звучали искренние слова благодарности за судьбу, посвященную детям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Татьяна Михайловна — значимый человек для системы дошкольного образования округа. Целых 45 лет ее жизни отдано воспитанию самых маленьких можайцев, и порядка 35 из них она проработала руководителем детского сада № 4. Это значит, что несколько поколений жителей округа начинали свой путь именно с ее заботливых рук и мудрого руководства. Выйдя на заслуженный отдых, ветеран продолжает активно участвовать в общественной жизни муниципалитета, оставаясь примером гражданской позиции и неравнодушия.

Сейчас Татьяна Михайловна — глава большой и любящей семьи. За ее плечами не только профессиональные победы, но и главное женское счастье, она воспитала сына, радуется успехам внука, и двоим правнукам.

Нина Истратова, вручая цветы, подарки и поздравительные адреса от имени главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и Председателя Совета депутатов Можайского округа Лидии Афанасьевой, подчеркнула, что такие люди, как Татьяна Михайловна, — золотой фонд Можайской земли.

Этот теплый визит стал еще одним подтверждением простой истины, настоящее уважение измеряется не громкими титулами, а вниманием к тем, кто создавал историю Можайского округа своим ежедневным трудом.

