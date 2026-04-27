В Можайском округе проверяют пожарные гидранты

Весенняя проверка источников наружного противопожарного водоснабжения проходит в Можайском округе с середины апреля и продлится до 1 июня. Специалисты уже осмотрели около 100 гидрантов из более чем 500 и заменили несколько десятков механизмов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе продолжается плановая сезонная проверка источников наружного противопожарного водоснабжения. В ней участвуют специалисты ресурсоснабжающей организации «Мособлтепло», представители Можайского пожарно-спасательного гарнизона и администрации округа. Комиссия оценивает готовность водных объектов, резервуаров и гидрантов, которые используются при тушении пожаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.