В Можайском округе проверили готовность к пропуску талых вод

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев 16 марта провел объезд территорий, чтобы лично оценить паводковую обстановку и готовность служб к возможным подтоплениям, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В объезде также приняли участие представители МЧС России, «Мособлпожспас», профильных отделов администрации, начальники территориальных отделов и ресурсоснабжающей организации. Такой расширенный состав участников объясняется просто: для оперативного реагирования необходима слаженная работа всех структур на месте.

Рабочая группа проинспектировала зоны, попадающие в зону риска:

поселок Спутник, деревни Рогачево и Шебаршино, а также Можайский гидроузел.

«Можайское водохранилище обладает емкостью для приема паводковых вод, график сброса воды выверен и безопасен, а система оповещения населения работает в связке с Единой дежурно-диспетчерской службой», — отметил глава муниципалитета.

На местах специалисты проверили уровень воды, оценили состояние гидротехнических сооружений и готовность инфраструктуры к пропуску талых вод.

Денис Мордвинцев встретился с жителями деревни Рогачево, чтобы узнать о насущных вопросах из первых уст и рассказать о принятых мерах. Для многих местных жителей «большая вода» была ежегодным испытанием. В прошлом году здесь был проведен ремонт ГТС и установлены вешки современный системы мониторинга.

На данный момент паводковая ситуация находится под полным контролем, все службы работают в режиме повышенной готовности.

Если вам понадобилась помощь, звоните по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 112.

