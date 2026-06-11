В Можайском округе провели выездную администрацию в Цветковском

В поселке Цветковский Можайского округа 10 июня прошла встреча в формате «Выездная администрация», на которую пришли около 40 жителей. Они обсудили вопросы ЖКХ, дорог и благоустройства с руководством округа и профильными специалистами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, его заместители, председатель совета депутатов Василий Овчинников, депутаты, сотрудники профильных подразделений администрации, представители ресурсоснабжающей организации, коммунальных и оперативных служб, а также нотариус.

Жители смогли лично задать волнующие их вопросы. Основные обращения касались жилищно-коммунального хозяйства, состояния и ремонта автомобильных дорог, а также благоустройства территории.

Все поступившие вопросы зафиксировали и взяли в работу. Часть из них специалисты решили прямо на месте, дав подробные консультации. По обращениям, требующим дополнительной проработки, ответственным службам поручили подготовить решения и установили конкретные сроки исполнения.

Формат выездной администрации востребован в сельских населенных пунктах, удаленных от центра муниципалитета. Жителям Цветковского и соседних деревень не пришлось выезжать в город — необходимые консультации и помощь они получили на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.