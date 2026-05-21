В Можайском округе провели совместный прием жителей

В администрации Можайского округа 19 мая состоялся прием граждан в формате открытого диалога. Жители смогли напрямую обратиться к главе округа Денису Мордвинцеву и Можайскому городскому прокурору Даниилу Гаврилову. Такой формат позволяет оперативно фиксировать обращения и сразу определять механизмы их решения с учетом требований законодательства и сроков исполнения.

Основные вопросы касались содержания и ремонта дорог, благоустройства общественных пространств и газификации населенных пунктов. Все обращения зафиксировали и передали в работу профильным специалистам.

«Каждая встреча с жителями — возможность узнать потребности людей. Они видят свои деревни и села изнутри. Все вопросы, которые прозвучали сегодня, держу на личном контроле», — отметил Денис Мордвинцев.

Отдельное внимание уделили деревне Перещапово. С местным жителем Алексеем обсудили благоустройство и дорожную инфраструктуру. Осенью здесь по губернаторской программе установят современную детскую игровую площадку площадью 450 квадратных метров. В деревне уже начался ремонт дороги, глава поручил заместителям через неделю проверить ход работ.

«Пришел на прием, потому что хотел уточнить, когда будет благоустройство в деревне и что с дорогой. Мне четко сказали: летом начинают монтаж площадки, к сентябрю сдадут. Доволен, что нас слышат», — поделился Алексей.

Практику совместных приемов с прокуратурой продолжат. Также 21 мая в деревне Павлищево пройдет встреча в формате «выездной администрации», где жители смогут задать вопросы и получить консультации специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.